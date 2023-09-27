شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
ـ الدكتور مصطفى يوسف مصطفى النجار رئيسًا لجامعة مطروح.
ـ الدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز أحمد رئيسًا لجامعة جنوب الوادي.
ـ الدكتور حازم إبراهيم مصطفى صالح نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
ـ الدكتور محمد كمال خلاف خليفة عميدًا لكلية الآثار جامعة الفيوم.
ـ الدكتور محمد حماد هندي مطر عميدًا لكلية التربية جامعة بني سويف.
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