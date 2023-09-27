شكرا لقرائتكم خبر عن أحد المكرمين باحتفالية مولد النبى: الرئيس السيسى يقدر العلم والعلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الدكتور صابر عبد الدايم، عميد كلية اللغة العربية الأسبق وأحد المكرمين باحتفالية المولد النبوي، عن سعادته بالتكريم اليوم من الرئيس السيسي وشعوره بأن مصر تسير على طريق التقدم والعلم وقمة تكريم العالم أن تكرمه الدولة، مشيرا إلى أنه حينما يأتي التقدير من رئيس الدولة يكون الوضع مختلف وهو يقدر العلم والعلماء.

وأضاف الدكتور صابر عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن حديث الرئيس السيسي خلال احتفالية المولد النبوي كلام صريح يصدر من أب يتكلم مع أسرته والأسرة المصرية كلها، موضحا أن الرئيس يريد أن يطلع الشعب على الواقع العالمي ومصر جزء منه.

وتابع: "نحن أفضل من دول كثيرة وجميع الخدمات موجودة والرئيس السيسي يريد أن يوصل رسالة ومخاطبة الشعب من القلب للقلب والقضاء على الكذب والتحايل والغش والقضاء على الشائعات والفكر والمتطرف"، مؤكدا أنه يريد أن يوصل رسالة اخلاقية بالعودة الى عاداتنا وتقاليدنا الجميلة.