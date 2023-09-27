رئيس«المحطات النووية»يترأس اجتماع موسع مع وفد الجانب المجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح

ترأس الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية بحضور الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميره - رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والدكتور على عبد الفتاح الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماع موسع مع وفد الجانب المجرى.

تم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات إنشاءات مشروع المحطة النووية بالضبعة وسير تنفيذ الأعمال.

وذلك في إطار مشاركة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لليوم الثالث بالدورة ال٦٧ للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري.

وخلال الاجتماع تنوعت موضوعات اللقاء ما بين التشييد والبناء وأعمال الترخيص..

وترأس الوفد المجري أندريا بياتريكس كادار رئيس هيئة الطاقة الذرية المجرية المسئولة عن التراخيص وأعمال البناء للمحطة النووية بالمجر، وذلك لتباحث حول اخر مستجدات مشروع إنشاء المحطة النووية في الضبعة ومحطة باكش-2.

وتناول اللقاء تطوير التعاون في ضوء مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الثقافة والإبتكار المجرية للتعاون في مجال التدريب والتعليم للإستخدمات السلمية للطاقة النووية متمنين مزيداً من التعاون بين الطرفين.

وخلال اللقاء تم النقاش حول مذكرة التفاهم المقترحة بين جمهورية مصر العربية والمجر بشأن التعاون فى مجال تكنولوجيا مفاعلات الـ VVER1200 للطاقة النووية كما اقترح الجانبان توقيع اتفاقية تعاون في المجال الرقابي.

الجدير بالذكر أن مشروع باكش-2 مكون من وحدتين وتم اطلاقه في أوائل سنة 2014 بموجب الاتفاق الحكومي بين المجر وروسيا الاتحادية لمفاعلين VVER-1200 يتم توريدهم من قبل شركة "روسأتوم".