خسوف وكسوف في شهر أكتوبر.. تعرف على أماكن وقوعها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلن مركز القبة السماوية الفلكي، في موسكو أن سكان الأرض سيكونون على موعد مع ظاهرتي الكسوف والخسوف خلال شهر أكتوبر المقبل، وهما من الظواهر التي نادرًا ما تجتمع في شهر واحد.

ووفقًا لبيان صادر عن المركز، فإن كسوف الشمس سيحدث في 14 أكتوبر، بين الساعة 18:05 و23:55 بتوقيت القاهرة، ويصل إلى ذروته في تمام الساعة 21:00، أما خسوف القمر فإنه من المتوقع أن يحدث يوم 28 من شهر أكتوبر المقبل، ما بين الساعة 22:36 و23:53 بتوقيت القاهرة، وسيأخذ القمر في المرور عبر الجزء الشمالي من ظل الأرض، وتكون ذروة الخسوف في الساعة 23:13 بتوقيت القاهرة.

وستكون ظاهرة الكسوف عبر مراحلها المتعددة مرئية لسكان أمريكا الشمالية والجنوبية، وسكان مناطق المحيطين الهادئ والهندي، ما يعني أنها لن ترى من مصر ومنطقة الشرق الأوسط، في حين أن الخسوف سيكون مرئيًا لسكان روسيا وأوروبا وآسيا، وأستراليا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وبعض بلدان أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى مناطق المحيط الهادئ والمحيط الأطلنطي والمحيط الهندي، ومناطق من القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية.