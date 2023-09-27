شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الهيئات النووية المصرية يستعرضون آخر مستجدات مشروع المحطة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لليوم الثالث بالدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري، بمشاركة الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميره - رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، والدكتور على عبد الفتاح - الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لقاءً ثنائيا مع وفد الجانب المجرى حيث لاستعراض اخر مستجدات انشاءات مشروع المحطة النووية بالضبعة وسير تنفيذ الأعمال.

وقالت هيئة المحطات النووية في بيان لها اليوم أن موضوعات اللقاء تنوعت ما بين التشييد والبناء واعمال الترخيص وقد ترأس اللقاء من الجانب المصرى الدكتور أمجد الوكيل – رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وترأس الوفد المجري أندريا بياتريكس كادار رئيس هيئة الطاقة الذرية المجرية المسئولة عن التراخيص واعمال البناء للمحطة النووية بالمجر، وذلك لتباحث حول اخر مستجدات مشروع إنشاء المحطة النووية في الضبعة ومحطة باكش-2.

وتناول اللقاء تطوير التعاون في ضوء مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الثقافة والإبتكار المجرية للتعاون في مجال التدريب والتعليم للإستخدمات السلمية للطاقة النووية متمنين مزيداً من التعاون بين الطرفين.

كما تم النقاش حول مذكرة التفاهم المقترحة بين جمهورية مصر العربية والمجر بشأن التعاون فى مجال تكنولوجيا مفاعلات الـ VVER1200 للطاقة النووية كما اقترح الجانبان توقيع اتفاقية تعاون في المجال الرقابي.

الجدير بالذكر أن مشروع باكش-2 مكون من وحدتين وتم اطلاقه في أوائل سنة 2014 بموجب الاتفاق الحكومي بين المجر وروسيا الإتحادية لمفاعلين VVER-1200 يتم توريدهم من قبل شركة "روسأتوم".