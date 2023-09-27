شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الأوقاف: خطاب الرئيس السيسي بالمولد النبوى يحمل معانى التحفيز والتشجيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود الفخراني، مساعد وزير الأوقاف، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمشايخ وزارة الأوقاف على هامش احتفالية المولد النبوي الشريف، والخطاب الذي ألقاه، يعكس احترام العلم ودعم جهود العلماء وتشجيع روح التضحية للنهوض بمصرنا الغالية.

أضاف الفخراني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى ضرورة التحلي بالصبر في مثل هذه الظروف، متابعا: "نحن في هذه المناسبة – المولد النبوي الشريف - بتشجيع أهل العلم والعلماء عليهم أن يجدوا ويجتهدوا ويبذلوا المزيد في مجال العمل للنهوض بمصر".

وتابع محمود الفخراني: "وزارة الأوقاف تواصل العمل بالليل والنهار لإعمار بيوت الله وتقيم أنشطة في مختلف المجالات بجانب القوافل الدعوية التي تجوب المحافظات، وشعور الجميع ممن تم تكريمهم اليوم الجميع يرسل الشكر إلى الرئيس السيسي ووزارة الأوقاف، ويتعهدون بمواصلة مسيرة النهوض بمصرنا الغالية".

وتابع مساعد وزير الأوقاف: "الأئمة دعاة الإصلاح في المجتمع ولهم لسان مؤثر، وتشجيعهم يحث على الارتقاء بمستواهم، ودائما تعتني وزارة الأوقاف على تدريب الأئمة وصقل مواهبهم بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية".