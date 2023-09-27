شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يواجه موقف ميكروباص عشوائى ويضبط 6 سيارات مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الدقي في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، حملة مكبرة استهدفت مواجهة موقف ميكروباص عشوائي بشارع الدقي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي عن ضبط 6 سيارات مخالفة وكلبشتها مع تحرير غرامات على المخالفين لتحقيق الانضباط في الشارع وتيسير حركة المشاة والمرور.

وفي سياق متصل، شهدت الحملة توعية المحلات بأهمية توفير سلات لجمع المخلفات مع الإنذار بتحرير محاضر في حال عدم الالتزام، بالإضافة إلى رفع 266 حالة إشغال من الأكشاك والكافيهات المخالفة.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وجه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لضبط سيارات السرفيس المخالفة لخط السير ورصد مخالفات غسيل السيارات بالطريق العام، والتي تتسبب فى إتلاف الأسفلت؛ لتحقيق الانضباط في الشارع وتيسير حركة المشاة والمرور.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة.