شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى كندا يشارك كمتحدث رسمى بمنتدى "معهد السلام والديموقراطية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير أحمد حافظ، سفير جمهورية مصر العربية لدى كندا كمتحدث رسمي في جلسة حول "النظام الجيوسياسي الجديد الناشيء وآفاق الدبلوماسية الإقليمية في الشرق الأوسط"، وذلك خلال المنتدى الذي نظّمه "معهد السلام والديموقراطية" IPD في أوتاوا، بمشاركة نخبة واسعة من صناع القرار والسياسيين إلى جانب السفراء وممثلي مراكز الفكر.

هذا، وقد استعرض السفير "حافظ" خلال حديثه ثوابت السياسة الخارجية المصرية ومحورية دور "الدولة الوطنية" ومؤسساتها في مواجهة التحديات الجسام التي تواجه دول المنطقة، مشدّداً على ضرورة إيلاء الأولوية اللازمة لدعم دول المنطقة على هذا الصعيد، بما يساهم في تعزيز بنية الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي. كما تناول "حافظ" مواقف مصر من التغيرات الجيو-سياسية الأخيرة، بما في ذلك ما يشهده الشرق الأوسط، مؤكداً دعم مصر للجهود الرامية إلى تسوية الأزمات والقضايا الإقليمية بما يُسهم في إرساء السلام والأمن في المنطقة، وبما يمكّن دولها من التركيز على قضايا التنمية لشعوبها.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى المذكور يُعقد بصورة سنوية ويُعد الحدث الأبرز لمناقشة موضوعات الشرق الأوسط في كندا.