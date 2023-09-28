شكرا لقرائتكم خبر عن الكرة الأرضية على موعد مع القمر العملاق الأخير فى 2023 غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد الكرة الأرضية، غدا الجمعة 29 سبتمبر، اكتمال قمر ربيع الأول، حيث يصبح القمر بدرا كامل الاستدارة فى ذلك اليوم، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل، إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وتبلغ نسبة لمعانه 100%.
وكشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك، أن القمر يبدو لنا كما لو كان بدرا في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.
ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الذرة أو قمر الحصاد، لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، وهو البدر الذي يحدث بالقرب من الاعتدال الخريفي.
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