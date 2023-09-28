العمل: عقود عمل لذوى الهمم بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء 23 عقد عمل لذوى همم من أبناء المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعيينهم في إحدى المنشآت السياحية التي تعمل في مدينة شرم الشيخ.

وأضافت العمل في بيان صحفي، أن ذلك في إطار استراتيجية الوزارة؛ لدمج تلك الفئة في سوق العمل، من خلال تدريبهم، وتشغيلهم، والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج، والمشاركة في عمليات التنمية.

وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أنه تم الاطمئنان في كل العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأشار علم الدين أن المديرية تتابع المعينين من ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كل حقوقهم ومستحقاتهم من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كافة أرجاء المحافظة.

وأكد مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت؛ للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.

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