شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تقسيم مديونيات فواتير المياه غير المسددة على أقساط شهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، العديد من الخدمات لعملائها من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة على مستوى الجمهورية، منها خدمة تقسيط وجدولة مديونيات فواتير المياه غير المسددة على أقساط شهرية، موضحة إجراءات وخطوات الحصول على الخدمة على النحو التالي:

أولا: المستندات المطلوبة

1. طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2. بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع.

3. نموذج طلب تقسيط مديونية.

4. آخر فاتورة تم سدادها من العميل.

5. التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

ثانيا: الإجراءات

1. قيام العميل باستيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية.

2. قيام العميل بسداد 25% من المديونية كدفعة مقدمة (كحد أدنى).

3. تحرير العميل إقرار بقبوله دفع الأقساط محملة بمقابل تقسيط المحددة باللائحة.

4. إخطار مركز الإصدار بجدولة المديونية.

وأوضحت الشركة طرق التواصل معها عن طريق الخط الساخن أو خدمة العملاء حال وجود شكوى من ضعف المياه أو كسر ماسورة أو تسريب، أو الشكوى من جودة المياه، وذلك على النحو التالي:

- الاتصال بالخط الساخن 125 – 175.

- ملء النموذج الخاص بالشكاوى 1 أو 2 مع التأكد من أنّ بيانات العميل صحيحة من الاسم ورقم الهاتف والرقم القومي.

- إخطار الجهة المختصة بالمعاينة وفحص الشكوى سواء الشبكة أو المعمل.

- متابعة الشكوى مع الجهة المكلفة بالمعاينة والفحص طبقا للمدد المخصصة لكل شكوى، فمثلا شكوى انقطاع المياه مدتها الزمنية 4 ساعات، وشكوى الضعف أو كسر أو تسريب أو طفح مياه تستغرق 12 ساعة، وشكوى جودة المياه تستغرق ساعتين، كمؤشرات مبدئية لحين الحصول على نتيجة المعمل.

- بعد التأكد من إزالة أسباب الشكوى خلال المدد المقررة يتم التواصل مع العميل وإخطاره.