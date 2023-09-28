شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 26 ألف كيلو متر لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 128 ألف ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه تم تخصيص 26500 كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات تصل الى حوالى 128 الف ميجا وات من طاقة الشمس وطاقة الرياح.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” ،انه تمت الموافقة على "استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035" والتي ستصل فيها نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035.

وهناك توافق بين رؤية مصر للطاقة 2035 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ويتم حاليًا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والتوجه الجديد نحو الهيدروجين.

وقال المصدر إن مصر لديها مساحات هائلة لإنشاء محطات توليد الكهرباء من الشمس و الرياح لا يوجد مثلها بالعالم، موكدا أن هذا المساحات يمكن استغلالها لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرات تصل إلى 997 الف ميجا وات.

وأضاف المصدر، أنه يمكن إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 350 ألف ميجا وات على مساحة شاسعة من الكيلو مترات، وفقا لما حدده اطلس مصر للطاقة المتجددة، موضحا أنه يمكن إنشاء محطات طاقة شمسية جديدة بقدرات تصل إلى 647 الف ميجا وات.