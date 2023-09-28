شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكهرباء: الجمعة آخر يوم فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الجمعة المقبلة ستشهد آخر يوم فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء نتيجة نقص الوقود المستخدم في توليد الطاقة، كاشفا أن هناك انخفاض متوقع فى معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة لانخفاض درجات الحرارة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن هناك تحسن فى إمدادات الوقود منذ بداية الأسبوع الجارى، موضحا أن قرار وقف تخفيف الاحمال نتيجة لانخفاض درجات الحرارة و بالتالى تراجع معدلات الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

وقال المصدر إن وقف تخفيف الأحمال ياتى بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد لتأمين التغذية الكهربائية لجميع الأبنية التعليمية ، لافتا إلى أن تخفيف الاحمال من خلال فصل التيار الكهربائي كان نتيجة لضعف إمدادات الوقود وليس نتيجة لعدم قدرة الشبكة الكهربائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن هناك نسيق تام مع وزارة البترول لسرعة الانتهاء من تطبيق جدول تخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود حتى أكتوبر المقبل ، موكدا أن استمرار ارتفاع الاحمال على الشبكة وراء عدم توقف جدول التخفيف.

وتابع المصدر أن من الأسباب التي ساهمت فى سرعة تجاوز الأزمة هى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وضعت خطة عاجلة اعتمدت وقف أعمال الصيانة بجميع وحدات توليد الكهرباء البخارية و إدخالها بالكامل فى الخدمة لتقليل الاعتماد على الوقود، موضحا أن الخطة تعتمد على الطاقة المتجددة بقدرة 7 الالف ميجا وات نهارا على الشبكة القومية للكهرباء.