تعرف على الإجازات المتبقية من عام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يحل اليوم الخميس، إجازة رسمية حددتها رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذ يهتم المواطنون بمعرفة الإجازات المتبقية حتي نهاية العام، وهي مدفوعة الأجر.

ويقدم "الخليج 365"، تفاصيل الإجازات المتبقية حتى نهاية العام 2023، خلال السطور الآتية :

ويتبقى خلال العام الحالي 2023، رصيد يومين فقط من أيام العطلات الرسمية تٌضاف إلى العطلات الرسمية الأسبوعية وعددها 8 أيام شهرياً.

ويأتي اليوم الأول من أيام الإجازات المتبقية عام 2023، إجازة عيد المولد النبوي الشريف والتي توافق، الخميس 28 سبتمبر، 13 من شهر ربيع الأول 1445.

فيما يكون اليوم الثاني من الإجازات الُمتبقية لعام 2023، إجازة عيد القوات المسلحة، والتي توافق الخميس 5 أكتوبر، حسب ما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء.