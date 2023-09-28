سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة، ودرجات الحرارة، والأحوال الجوية المتوقعة.

أضافت الأرصاد في بيان صحفي، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة الـ 6 أيام القادمة، يسودها طقس شديد الحرارة نهارَا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

فيما أوضحت الهيئة أنه، يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء اعتبارًا من الأحد بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

ولفتت الأرصاد إلى، وجود شبورة مائية صباحًا تبدأ من الرابعة وحتي السابعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبري، والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء.

وتابعت الهيئة: يوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصي جنوب البلاد، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبري، والسواحل الشرقية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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