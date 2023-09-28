شكرا لقرائتكم خبر عن المشروعات القومية تزين جدران مدارس الجيزة فى العام الدراسى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت محافظة الجيزة العديد من الخطوات لاستقبال العام الدراسي الجديد، والمقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري، جاء على رأسها دخول 28 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 362 مليون جنيه وتضم 699 فصلا دراسياً، فضلا عن الانتهاء من إجراء 125 مشروع صيانة شاملة لمدارس بتكلفة 347 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما تم ضخه لاستقبال العام الدراسي الجديد حوالي 710 ملايين جنيه، إلى جانب ما قامت به المدارس والإدارات التعليمية من صيانات للديسك المدرسي ووسائل التعلم والإنارة ودورات المياه، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وشهدت استعدادات مدارس المحافظة الانتهاء من فرش الفصول وتنظيفها وتنظيم المقاعد داخلها، وتنظيف الطرقات بالأدوار، ودهان أسوار المدارس وتزيينها وتغيير الأعلام ورفعها أعلى جدارية المدارس، حرصا على تنمية الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب، ورفع كفاءة وسائل التعلم والإنارة ودورات المياه، بالإضافة إلى تعليق لافتات ترصد المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة الماضية وتشمل مشروعات الطرق والكباري وقناة السويس وتطوير القطاع الزراعي والمبادرات الرئاسية لدعم صحة المواطن وعلى رأسها مبادرة "100 مليون صحة"، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

من جانبه، أصدر أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عدة توجيهات لمدراء عموم الجيزة ووكلاء الإدارات، استعداداً للعام الدراسي الجديد، مؤكدا أن أمن وسلامة الطلاب والانضباط والالتزام الكامل منذ اللحظة الأولى من بداية العام الدراسي الجديد من أولويات المديرية ولا جلوس بالمكاتب.

وشدد مدير المديرية على الاهتمام بمتابعة موقف الصيانات والكتب المدرسية وعدم الترويج للكتب الخارجية بخلاف المقررة من الوزارة، والمرور اليومي بالتناوب لمتابعة جهازية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع الالتزام والانضباط منذ اللحظة الأولى من بداية العام الدراسي.

ووجه أشرف سلومة، بضرورة تجهيز الفصول بالمقاعد المناسبة مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب، على أن يتم جلوس الطلاب بشكل تبادلي واستغلال جميع الفراغات المتاحة بالمدرسة، فضلا عن الاهتمام بطابور الصباح وتحية علم مصر مع مراعاة التباعد بين الطلاب، والتأكيد على تغيير الأعلام بجميع المدارس على أن يرفع علم مصر وعلم المحافظة أعلى مباني المدارس والإدارات.

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة وجود زائرة صحية بالمدرسة لمتابعة حالات الطلاب الصحية وفى حال ظهور أي أعراض مرضية لدى الطالب يتم تقديم الإسعافات الأولية ويتم عزل الطالب المصاب، والتأكيد على الالتزام بالقرار الوزارى رقم 187 بتاريخ 21/9/2023 بشأن لائحة النظام والانضباط المدرسى بمرحلة التعليم قبل الجامعي.