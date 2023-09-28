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الزعيم الخالد.. 53 عاما على رحيل جمال عبد الناصر (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الـ53 على رحيل جمال عبد الناصر، الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، 28 سبتمبر لعام 1970.

 

 

الإنفوجراف يستعرض محطات من حياة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر:

 

ولد فى 15 يناير 1918  

 

تخرج فى الكلية الحربية 1938 

 

قاد تنظيم الضباط الأحرار 1949

 

شارك فى ثورة 23 يوليو 1952

 

انتُخب رئيسا للجمهورية يونيو 1956

 

أمّم شركة قناة السويس يوليو 1956

 

توفى فى 28 سبتمبر 1970

 

-انحاز للعدالة الاجتماعية بقرارات جريئة مثل مجانية التعليم والإصلاح الزراعى

-أسس نهضة اقتصادية وصناعية من خلال الخطط الخمسية وإنشاء القطاع العام

-انشغل بالقومية العربية ودعم حركات التحرر الوطنى فى المنطقة العربية وأفريقيا

-من مقولاته البارزة:

الحق بغير قوة ضائع والسلام بغير مقدرة الدفاع عنه استسلام

المترددون لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء

لا يمكن أن يكون الغنى إرثًا والفقر إرثًا

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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