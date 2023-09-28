3 سيارات إطفاء تنقذ قاطني "شقة فيصل" من الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

3 سيارات إطفاء تجابه نيران حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنزل بمنطقة فيصل غرب الجيزة اليوم الخميس.

غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع الصفا والمروة.

اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بـ3 سيارات إطفاء قيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم ومدير قطاع الغرب.

تبين بالفحص والمعاينة نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأخير لمنزل مكون من 7 طوابق، وتمام الإخماد دون إصابات أو خسائر في الأرواح.