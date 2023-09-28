11 واقعة سرقة تقود الشرطة لعصابة "حماده وتوتو" في المنيرة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أن عاطلا "له معلومات جنائية" وربة منزل كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (فرد محلى وطلقة – سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين – عدد من المفاتيح المصطنعة – قلب كالون).

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 11 واقعة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلتهما سيئة النية (تاجرة خردة – مقيمة بدائرة القسم).