عاطل يغرز سكينًا في قلب عربجي بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقتل سائق عربة كارو بطعنة نافذة في الصدر بمنطقة الهرم.

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب إخطارا من أحد المستشفيات بوصول مصاب بجرح نافذ بالصدر ووفاته متأثرًا بإصابته.

تحريات العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الهرم بينت أن "يوسف.م." عاتب عاطل لسرقته دابة خاصة بعربة كارو ملكه، فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما.

استل العاطل سكينًا وسدد للضحية طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته، وتمكن الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم ومعاونه الرائد كريم عليان من ضبطه والسلاح المستخدم.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.