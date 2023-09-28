"مش هسيبك لحد غيري".. قصة شاب طارد خطيبته السابقة حتى الموت بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

ما إن ابتعدت "شيماء. ع" بضعة مترات عن مقرعملها بمنطقة عمارات العبور بمصر الجديدة، حتى فاجئها ظهور خطيبها السابق، ليدخلا في مشادة كلامية انتهت بفاجعة.

منذ انفصال الشابة البالغة من العمر 24 عامًا عن خطيبها بسبب خلافات بينهما، ظل يطاردها محاولًا الرجوع إليها، تشير التحريات إلى أن المتهم حاول التوود إليه فرفضته، فبدأ في تهديدها وملاحقتها "مش هسيبك لحد غيري".

السادسة مساء أمس الأربعاء، قطع الشاب طريق خطيبته السابقة، هددها بالموت فأشهر سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" في وجهها أمام المارة، أصرت على موقفها فأطلقها صوبها عيارًا ناريًا فسقطت على الأرض غارقة في دمائها، بحسب أقوال شهود العيان في التحقيقات.

تمكن الأهالي من الإمساك بالشاب، وأصابه أحدهم بطلق ناري، ثم أبلغوا الشرطة التي تحفظت عليها بأحد مستشفيات مدينة نصر لحين تلقي العلاج وخضوعه للتحقيقات.

صرَّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها.