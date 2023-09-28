"أوفر دوس" تنهي حياة شاب في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء عمرو إبراهيم على جثة شاب بمنطقة حدائق القبة، وتبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة من المخدارت أدت لهبوط الدورة الدموية، ونقلته سيارة إسعاف إلى ثلاجة أقرب مستشفى.

مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارًا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالقاهرة بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن جثة لشخص يدعى "يسري.ع." يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية فضلا عن عدم وجود آثار بعثرة في محتويات مسكنه لتستبعد الشرطة فرضية السرقة.

استمع رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها، وذكر تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة جرعة زائدة من المخدرات أدت إلى حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية.

نُقلت الجثة إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف الطب الشرعي وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق للتصريح بالدفن.