جثة غارقة بالدماء.. عاطل يقتل جاره بطعنة في القلب بالمحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقتل عامل بطعنة نافذة بالصدر وضبط المتهم في المحلة.

تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من أحد المستشفيات باستقبالها (عامل، سبق اتهامه في 9 قضايا متنوعة، مُصاب بجرح طعني وتوفي متأثراً بإصابته.

واتهمت أسرة المتوفي (عاطل، له معلومات جنائية، بالتعدي على المتوفي بالضرب بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات سابقة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذت الخلافات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.