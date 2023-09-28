لليوم الثالث.. استمرار توقيع النواب على استمارات تزكية مرشحي الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

توافد أعضاء مجلس النواب، صباح اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، على البهو الفرعوني بالمجلس، للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وأتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلا لنص المادة 142 من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب، والمادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.