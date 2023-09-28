شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الاستعانة بأشهر المعلمين لتوفير شرح المناهج عبر القنوات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تدريب 450 ألف موجه وسيتم استكمال التدريبات، هذا العام، وشملت التدريبات التغيرات المناخية وأيضا دمج التكنولوجيا.

وأكد أن التنمية المهنية للمعلمين مهمة طوال الوقت، لافتا إلى وجود إطار عام للتنمية المهنية للمعلمين وإعلان وثيقة معايير لأداء المعلمين سيتم الإعلان عنها قريبا، وقال إن المنهج الجيد يحتاج إلى معلم جيد لتدريسه.

وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على تخفيف الأعباء على أولياء الأمور، حيث تم توفير مجموعات الدعم ويتم الاستعانة بالمعلمين الذين يطلبهم الطلاب حتى ولو كان هؤلاء المعلمون من خارج الوزارة بعد اتخاذ الإجراءات المطلوبة منها شهاداته الدراسية ويحصل على موافقة مؤقته فترة الاستعانة به فى التعلم، حيث تم الاستعانة بأشهر المعلمين فى القنوات التعليمية فالطالب كان بيحلم بمعلم السنة دى هيلاقيه فى القنوات التعليمية.

وتابع الوزير: محتاجين نبدأ عام دراسى موفق بالتنسيق والتعاون بين كافة المسئولين مدير المديريات والإدارات وأولياء الأمور موضحا أنهم شركاء فى استقرار وانتظام العام الدراسى الجديد، وأيضا المحافظين.

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إنشاء مدرسة العباقرة فى القاهرة الجديدة، وسوف يتم ضم فيها الطلاب المتفوقين بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وتم صدور قرار بها، قائلا: سوف يلتحق بها الطلاب " كريمة الكريمة".

وتحدث الوزير خلال المؤتمر الصحفي عن المدارس الرسمية الدولية، قائلا: تمنح شهادة دولية وبها آليات مطورة جدا للتعلم حيث يستطيع الطالب إنهاء واجباته أثناء تواجده بالمدرسة حيث يمتد اليوم الدراسى لنهاية اليوم، كما سيتم إطلاق دورى المدارس لاكتشاف الموهوبين رياضيا.

وأشار الوزير إلى أنه تم توفير مواد تعليمية وتربوية على موقع الوزارة يستطيع الطالب أن يدخل ويقوم بتحويلها وسوف تغنى الطلاب عن أى مصادر أخرى وبها كل الشرح الوفير وتدريبات وامتحانات قصيرة يجاوبها الطالب كما أن هناك بنوك الأسئلة لطلاب الثانوية العامة والصفين الأول والثانى الثانوى، موضحا أن المواد التعليمية للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوى.