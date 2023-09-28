شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكهرباء: نتوقع تراجع تخفيف الأحمال اليوم إلى 800 ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع أن تتراجع القدرات التى يلجأ مركز التحكم القومى لفصلها عن المشتركين لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء نتيجة نقص الوقود، إلى 800 ميجا وات اليوم، الخميس، تمهيدا لوقف جدول تخفيف الاحمال غدا.

أوضح المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن يكون غد آخر يوم فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء نتيجة نقص الوقود المستخدم في توليد الطاقة، كاشفا أن هناك انخفاض متوقع فى معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة لانخفاض درجات الحرارة.

وقال المصدر إن هناك تحسن فى إمدادات الوقود منذ بداية الأسبوع الجارى، موضحا أن قرار وقف تخفيف الأحمال نتيجة لانخفاض درجات الحرارة و بالتالى تراجع معدلات الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

وتابع المصدر، أن وقف تخفيف الأحمال ياتى بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد لتأمين التغذية الكهربائية لجميع الأبنية التعليمية، لافتا إلى أن تخفيف الاحمال من خلال فصل التيار الكهربائي كان نتيجة لضعف إمدادات الوقود وليس نتيجة لعدم قدرة الشبكة الكهربائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن هناك نسيق تام مع وزارة البترول لسرعة الانتهاء من تطبيق جدول تخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود حتى أكتوبر المقبل، مؤكدا أن استمرار ارتفاع الاحمال على الشبكة وراء عدم توقف جدول التخفيف.