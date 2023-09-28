شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تسليم المعلمين الجدد العمل خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة سترفع شعار التربية الإيجابية مع بدء العام الدراسي الجديد، وأيضا تنمية الولاء والانتماء للوطن، وسيتم تدريب الأخصائيين على برامج التربية الإيجابية.

وتابع الوزير خلال المؤتمر الصحفي أن الوزارة مستمرة فى أعمال السنة مثل العام الماضى، وسيتم تقييم الطلاب من خلال 3 امتحانات فى الترم الواحد على مستوى المدرسة، ويحصل الطالب على درجات أعلى امتحانين، إضافة إلى تطبيق المشروعات البحثية للطلاب يشارك فيها الطلاب من 3 إلى 5 طلاب، كما سيتم تخصيص درجات للسلوك والمواظبة للطلاب حتى يتم تحقيق الانضباط المدرسى.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المعلمين الجدد سوف ينضمون إلى كتيبة المعلمين بالوزارة خلال أيام قليلة، كما تم الترخيص بالعمل بالحصة لسد العجز وأيضا سوف تؤدى خريجات كليات التربية الخدمة العامة فى المدارس، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للسماح بتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات وسيتم إجراء المسابقات بشكل مستمر.