شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: التحاق الطلاب المتفوقين بمدرسة العباقرة ومقرها القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إنشاء مدرسة العباقرة فى القاهرة الجديدة، وسوف يتم ضم الطلاب المتفوقين فيها أبناء مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، وتم صدور قرار بها. وتحدث الوزير خلال المؤتمر الصحفي عن المدارس الرسمية الدولية، قائلا: تمنح شهادة دولية وبها آليات مطورة جدا للتعلم حيث يستطيع الطالب إنهاء واجباته أثناء تواجده بالمدرسة حيث يمتد اليوم الدراسى لنهاية اليوم، كما سيتم إطلاق دورى المدارس لاكتشاف الموهوبين رياضيا. وأشار الوزير إلى أنه تم توفير مواد تعليمية وتربوية على موقع الوزارة يستطيع الطالب أن يدخل ويقوم بتحويلها وسوف تغنى الطلاب عن أى مصادر أخرى وبها كل الشرح الوفير وتدريبات وامتحانات قصيرة يجيب عنها الطالب، كما أن هناك بنوك الأسئلة لطلاب الثانوية العامة والصفين الأول والثانى الثانوى، موضحا أن المواد التعليمية للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوى.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي أن هناك 25 مليون طالب ولابد من الاستثمار فيهم، كما طمأن الوزير طلاب الثانوية العامة قائلا: امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون مثل العام الماضى حتى يستعد الطلاب، والوزارة اتخذت الإجراءات الكفيلة لتحقيق العدالة خاصة ما يتعلق بالتحويلات بين المدارس، كما أن الأسئلة ستكون مثل العام الماضى.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تطوير الثانوية العامة من حيث المناهج لا بد من أن يكون فيه ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمى وليس الحفظ والتلقين، بل مناهج تساعد على بناء الشخصية وسيتم إعادة النظر فيها، كما أنه سيتم إعادة النظر فى ملف التقييم فى الثانوية العامة من خلال المتخصين وأيضا آليات القبول بالجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، كما سيتم النظر فى ما يسمى بالإسراع فى التعليم، وأيضا التعلم لا بد وأن يكون وفق محاولات وليست امتحان موحد، ومن ثم سيكون هناك تقييم من خلال عدة محاولات والنظم الدولية موجود فيها نظم تعدد المحاولات .