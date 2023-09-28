شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وفاة الفنانة نجاح سلام صاحبة أغنية "يا أغلى اسم فى الوجود يا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توفيت اليوم الفنانة الكبيرة نجاح سلام، صاحبة أغنية يا أغلي اسم في الوجود يا مصر، عن عمر 92 عاما، وذلك حسب ما أعلنت ابنتها عبر حسابها على "فيسبوك".

حيث كتبت ابنتها سمر سلمان العطيفي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قائلة:" وانتهي المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله".. وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار.

حازم عمر يتقدم باستقالته من مجلس الشيوخ استعدادا للترشح لانتخابات الرئاسة

تقدم حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، باستقالته من مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، الذي كان يشغل بداخله منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وذلك في إطار الاستعداد لتقديم ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 وفقاً لجدول زمني أعلنته الهيئة في مؤتمر صحفي عالمي، وحددت فيه تاريخ 16 يناير للإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

يذكر أن الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري كانت قد قررت في يوليو الماضي الدفع بالمهندس حازم عمر في سباق انتخابات الرئاسة 2024، بعد مشهد جسد أعلى درجات الديمقراطية عندما أجرت الأمانة العامة للحزب اقتراع سري، حسمت من خلاله طبقاً لأغلبية الأصوات قرار الدفع بمرشح رئاسي في انتخابات الرئاسة 2024 .

الكهرباء: بدء العام الدراسى أهم أسباب وقف جدول تخفيف الأحمال

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن من أهم أسباب وقف جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي لمدة ساعة واحدة يومياً لخفض الضغط على شبكة الغاز نتيجة نقص الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء، هو بدء العام الدراسي الجديد السبت المقبل.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قرار وقت تخفيف الأحمال غدا الجمعة ياتى فى إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ، موضحاً أن الحكومة حريصة على تأمين التغذية الكهربائية للمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.

وقال المصدر، إنه من المتوقع أن تتراجع القدرات التى يلجأ مركز التحكم القومى لفصلها عن المشتركين لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء نتيجة نقص الوقود، إلى 800 ميجا وات اليوم الخميس تمهيدا لوقف جدول تخفيف الاحمال غدا.

مصدر بالكهرباء: نتوقع تراجع تخفيف الأحمال اليوم إلى 800 ميجا وات

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع أن تتراجع القدرات التى يلجأ مركز التحكم القومى لفصلها عن المشتركين لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء نتيجة نقص الوقود، إلى 800 ميجا وات اليوم، الخميس، تمهيدا لوقف جدول تخفيف الاحمال غدا.

أوضح المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن يكون غد آخر يوم فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء نتيجة نقص الوقود المستخدم في توليد الطاقة، كاشفا أن هناك انخفاض متوقع فى معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة لانخفاض درجات الحرارة.

وقال المصدر إن هناك تحسن فى إمدادات الوقود منذ بداية الأسبوع الجارى، موضحا أن قرار وقف تخفيف الأحمال نتيجة لانخفاض درجات الحرارة و بالتالى تراجع معدلات الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 كمثيلتها العام الماضى دون تغيير

هنأ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، كما هنأ الطلاب وأسرة التربية والتعليم بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بملف تطوير التعليم لانه مستقبل البلد.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، أن هناك 25 مليون طالب ولابد من الاستثمار فيهم، كما طمأن الوزير طلاب الثانوية العامة قائلا: امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون مثل العام الماضى حتى يستعد الطلاب، موضحا أن الوزارة اتخذت الإجراءات الكفيلة لتحقيق العدالة خاصة ما يتعلق بالتحويلات بين المدارس كما أن الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، موضحا أن تطوير الثانوية العامة سيكون من خلال حوار وطنى مجتمعى ومؤتمر قومى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ولن نفاجئ الطلاب بأى جديد.

التضامن: زيادة أعداد المستفيدين من "تكافل وكرامة" لــ 5.2 مليون أسرة

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال الورشة الوطنية لإعداد تقرير تحليلي عن مشهد الحماية الاجتماعية ووضع رؤية مستقبلية لآفاقها في مصر، ورسم سيناريوهات مختلفة للسياسات الاجتماعية تؤثر إيجاباً على موازين العدالة الاجتماعية.

وقد نظمت الوزارة هذه الورشة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" بحضور ماركو شايفر، رئيس فريق الحماية الاجتماعية بالإسكوا، و صبا المبسلط المديرة الإقليمية لمؤسسة فورد، وممثلي معهد السياسات والبحوث الاقتصادية "EPRI"، بالإضافة إلى ممثلي برامج الحماية الاجتماعية بوزارات التموين، والصحة، والزراعة، والإسكان، والمالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من خبراء الحماية الاجتماعية في مصر.

مكاتب الشهر العقارى تعمل بالعطلات الرسمية لتوثيق تأييدات مرشحى الرئاسة

تعمل مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والبالغ عددها 217 مكتب والمخصصة لتوثيق توكيلات المواطنين المؤيدين للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، اليوم الخميس التى يتزامن فيه إجازة المولد النبوى الشريف، كما تعمل المكاتب غدا الجمعة، وذلك للتيسير على المواطنين في توثيق تأييدات مرشحي الرئاسة 2024.

ونظم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 7 لسنة 2023 القواعد والإجراءات الخاصة بتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث نص على أنه لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض، ويتم إثبات توقيعه بمعرفة المختص بذلك.

المستشار سامح الخِشِن متحدثا رسمياً لرئاسة مجلس الوزراء

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تعيين المستشار سامح الخِشِن، متحدثا رسمياً لرئاسة مجلس الوزراء، خلفاً للسفير نادر سعد، الذى صدر قرار جمهورى بتعيينه سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى حكومة جمهورية بلغاريا، وغير مقيم لدى حكومة شمال مقدونيا.

والمستشار سامح الخشن حاصل على ماجستير العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتحق بالسلك الدبلوماسى عام ٢٠٠٤.

كما سبق له العمل فى سفارة مصر فى أفريقيا الوسطى، ووفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، ووفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، وبعثة رعاية المصالح المصرية فى طهران.