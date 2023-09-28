شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تخصيص اليوم الأول من العام الدراسي لاستقبال الصفوف الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة لن تجازف فى تغيير منظومة الثانوية العامة، بل سيتم عقد حوار مجتمعى، موضحا أن نظام الثانوية العامة يحكمه قانون، ومن ثم يحتاج لتغيير ووقت، لذلك سيكون أي تغيير فيه من بداية المرحلة الثانوية وليس الصف الثالث الثانوي.

وتحدث الوزير عن امتحانات الشهادة الإعدادية موضحا أنها متروكة للمحافظين وهذه سلطتهم، والمحافظ الذى يرغب فى تطبيق نظام البوكليت له مطلق الحرية ومن لا يرغب لا يطبقه والهدف هو منع الغش والتسريب للامتحانات، مطالبا المديريات بإعلان طريقة الامتحانات فى الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد لتحقيق الشفافية والنزاهة الكاملة.

وأكد الوزير أن الوزارة تستكمل إجراءات اكتشاف الموهوبين والمبدعين والنابغين بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، مشددا على أن الأهم هو صيانة المدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد لأن أمن وسلامة الطلاب نصب أعين كل مسئول في الوزارة، وعلى المدارس استقبال الطلاب بالترحاب والود، وتم تخصيص اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد للصفوف الأولى مع انتظام باقى الصفوف تباعاً خلال الأسبوع الأول.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتخصيص 100 مدرسة جديدة، وستكون مدارس متميزة منها المدارس الرسمية الدولية والمتفوقين واللغات المتميزة، وقال: سيتابع التقرير المدرسى للعام الدراسي يوميا، كما أن قيادات الوزارة ستتابع، وتم توريد 93% من الكتب المديريات وستصل جميعها قريباً وتم تحميل الكتب على موقع الوزارة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.