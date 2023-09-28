شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: تخصيص الفترة الأولى للعام الدراسي الجديد عن انتصارات أکتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، مدير المديرية، على ضرورة تواصل مديرى الإدارات التعليمية، مع رؤساء الأحياء لسرعة رفع الإشغالات فى محيط المدارس لأمان وسلامة أبنائنا الطلبة، كما حذر من وجود فصل بدون معلم وجدول مدرسى، موجها بسد عجز المعلمين إما عن طريق التطوع فى المدارس - الخدمة العامة - العمل بالحصة.

وأضاف مدير تعليم القاهرة، أنه تم تخصيص الفترة الأولى للعام الدراسي الجديد 2024/2023 عن انتصارات أکتوبر1973 م وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة فى الحرب والسلام، وتخصيص فقرة في البرنامج الإذاعي الصباحي بجميع المدارس، وذلك لغرس تنمية قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب وأهمية الاحتفال بالأعياد والمناسبات القومية للحفاظ على الهوية المصرية وتقديم النماذج المشرفة والقدوة الحسنة الوطنية التي تضحى بأرواحها فداء للوطن.

جاء ذلك خلال أجتماع مدير المديرية لمتابعة استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسى الجديد، بحضور عبد الرؤف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين على مستوى القاهرة والجمهورية، وزينب عبدالفتاح، وكيل المديرية لشئون الادارات التعليمية، ومديرى عموم الإدارت التعليمية.