شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تحديد كميات مياه الصرف الزراعى المتاح إعادة استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع أعضاء "لجنة تفعيل منظومة شبكة الرصد البيئي" لمتابعة أعمال اللجنة وما انتهت إليه من أعمال اللجنة من مخرجات.

قال سويلم إن أعمال اللجنة تستهدف تحديد نوعية المياه بالترع والمصارف لتحديد كميات مياه الصرف الزراعى التي يُمكن إعادة إستخدامها وتحديد نوعيتها بالشكل الذى يسمح بإستخدامها في الزراعة وغيرها من الإستخدامات، خاصة في ظل سياسة الدولة للتوسع في إعادة استخدام المياه للتعامل مع تحدى محدودية الموارد المائية في مصر.

وتم استعراض ما قامت به اللجنة من مراجعه لشبكات الرصد الحالية، وتحديد مواقع نقاط الرصد علي خريطة لمساعدة متخذي القرار في اتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة استخدام المياه، حيث وجه سويلم بقيام اللجنة بتحديد المواقع الجديدة التى يمكن إضافتها، وخاصة عند محطات خلط مياه المصارف الزراعية مع مياه الترع، مع وضع آلية لتحديد نقاط الرصد المناسبة لضمان مطابقه المياه الناتجة عن عملية الخلط للمعايير المطلوبة.

وأكد سويلم أهمية العمل على تطوير المعامل التابعة للوزارة وإمدادها بأحدث الأجهزة ورفع كفاءة العاملين بها لتحقيق الإستفادة المثلى من إمكانيات وقدرات هذه المعامل لدعم متخذى القرار، خاصة في ظل الدور البارز لهذه المعامل فى دعم أعمال مراقبة وتقييم نوعية المياه السطحية والجوفية من خلال إجراء التحاليل اللازمة للوقوف على نوعية المياه.

ووجه سويلم بدراسة الهيكل التنظيمي للمعامل التابعة للوزارة وضمان التنسيق بينها لتحقيق أقصى استفاده من الإمكانيات الموجودة بها سواء من الأجهزة أو العناصر البشرية، كما وجه سيادته بدراسة سُبل إستخدام السيارات المصممة كمعامل متنقلة بالشكل الذى يحقق سهولة وسرعة قياس نوعية مياه الترع والمصارف بالمواقع المختلفة.