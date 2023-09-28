شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: قرارات الرئيس السيسى الأخيرة بشأن القطاع تدفع عجلة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد القرش، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة فيما يخص القطاع الزراعى ودعمه تسهم بشكل كبير فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، فضلا عن التخفيف عن كاهل الفلاحين والمزارعين.

وقال القرش - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن قرارات الرئيس مهمة جدا، خاصة فيما يخص المنتفعين من هيئة التعمير والتنمية الزراعية.. لافتا إلى أن هناك حوالي 80 ألف مستفيد كان لديهم تعثرات تجاوزت الـ 500 مليون جنيه.

وأضاف أن المبادرة تعكس اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع الزراعي والفلاحين.. مشيرا إلى أن المبادرة ستسهم في رفع العبء عن كاهل المزارعين، نظرا لدورهم المهم في تحقيق الأمن الغذائى، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم مؤخرا.

وأشار معاون وزير الزراعة إلى مبادرات البنك الزراعى والتي تعمل على التخفيف عن كاهل المزارعين.. موضحا أن البنك سيقدم دراسة كاملة بخصوص المتعثرين، أما هيئة التعمير فبدأت بالفعل في خطوات الحصول على الإعفاءات.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر توجهياته للحكومة بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وذلك خلال زيارته الأخيرة لمحافظة بني سويف.