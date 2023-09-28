شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نسبة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة لا تتعدى أصابع اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام كانت منضبطة للغاية، وشهدت حصول كل طالب على حقه، متابعا: نسبة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، وهناك فريق يدير الثانوية العامة بشكل محترف ومن زادت درجاته فى الثانوية العامة كانت نتائجه محجوبة وتم رفعها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد لإعلان الاستعداد للعام الدراسي الجديد

وتحدث الوزير خلال المؤتمر الصحفي عن المدارس الرسمية الدولية، قائلا: تمنح شهادة دولية وبها آليات مطورة جدا للتعلم حيث يستطيع الطالب إنهاء واجباته أثناء تواجده بالمدرسة حيث يمتد اليوم الدراسى لنهاية اليوم، كما سيتم إطلاق دورى المدارس لاكتشاف الموهوبين رياضيا.

وأشار الوزير إلى أنه تم توفير مواد تعليمية وتربوية على موقع الوزارة يستطيع الطالب أن يدخل ويقوم بتحويلها وسوف تغنى الطلاب عن أى مصادر أخرى وبها كل الشرح الوفير وتدريبات وامتحانات قصيرة يجاوبها الطالب، كما أن هناك بنوك الأسئلة لطلاب الثانوية العامة والصفين الأول والثانى الثانوى، موضحا أن المواد التعليمية للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوى.