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هل جرعة واحدة من المضاد الحيوى تكفى لوقف أعراض المرض؟ هيئة الدواء تجيب

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القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إنه من الخطأ استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي كافئ لتوقف لتوقف الأعراض​. 

وأضافت هيئة الدواء أن استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالي المضاد الحيوي هيكون بلا تأثير إذا كان هناك حاجة لاستخدامه فيما بعد. ​

وتابعت : ​البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تحدث نتيجة للاستخدام  الخاطىء أو المفرط للمضادات الحيوية، مشيرة إلي أنه بفضل الوعى يمكنا أن نقلل من قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية.​

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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