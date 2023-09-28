شكرا لقرائتكم خبر عن هل جرعة واحدة من المضاد الحيوى تكفى لوقف أعراض المرض؟ هيئة الدواء تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إنه من الخطأ استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي كافئ لتوقف لتوقف الأعراض.
وأضافت هيئة الدواء أن استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالي المضاد الحيوي هيكون بلا تأثير إذا كان هناك حاجة لاستخدامه فيما بعد.
وتابعت : البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تحدث نتيجة للاستخدام الخاطىء أو المفرط للمضادات الحيوية، مشيرة إلي أنه بفضل الوعى يمكنا أن نقلل من قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز