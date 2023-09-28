شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى تأجيل بدء الدراسة للعام الجديد حتى 7 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف المركز الإعلامى إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشوراً يزعم تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى 7 أكتوبر المقبل، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التعليم، أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى 7 أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادرة عن الوزارة على الإطلاق، مُشددةً على أنه سيتم بدء الدراسة بكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد 2023/2024 دون أي تأجيل، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 بكافة المدارس، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.