هناء تطلب خلع زوجها: "عايزني طول الوقت بالميك آب"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ أسماء المزيكي:

تقدمت سيدة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، للمطالبة بخلع زوجها، لما وقع عليها من ضرر منه، مبررة طلبها " عايزني بالميك أب ليل ونهار".

أمام أعضاء هيئة مكتب تسوية المنازعات وبصوت يتبعه خجل وكسوف استطردت "هناء" صاحبة الـ35 عاما، حيث قالت: تعرفت على زوجي مُنذ 4 سنوات وكان نعم الزوج حينئذ، حيث كان يمدح في شكلي وفي مظهري أمام الجميع. معاملته لي كانت عبارة عن حب ودلال فعندما كنت أبتسم له كان يشعر بالحب وقد أحببته لحنانه ومعاملته لي، ولكن حدث ما لم يحمد عقباه.

تابعت السيدة حديثها قائلة: "في ليلة وضحاها تحول زوجي إلى إنسان آخر، حيث تحول إلى حد الجنون والهوس "بالميك أب والملابس البراند"، ودائما ما كانت تنشب بيننا الخلافات من كثرة إلحاحه غير المبال بمشاعري، وانتقاده لي بعدم وضعي لهذه المنتجات ليلاً ونهاراً على وجهي.

أضافت هناء: ازدادت بيينا وتيرة الصراعات والخلافات بسبب الميك أب، حتى فاض بي الكيل ولم أعد أتحمل هوسه المستمر، طلبت منه الانفصال وأن يبحث عن امرأة أخرى لكنه رفض بشدة، حيث انطلقت من بين فمي صرخات مدوية ليفهم أن وضع الميك آب ليلا ونهارا سيضر بشرتي وأن الأطباء لا ينصحون به، لكنني فوجئت به تنتابه حالة من الجنون، وقام بتوبيخي حتى تطاول علي بالضرب والسب. تختتم الزوجة: هرولت إلى محكمة الأسرة بزنانيري لرفع دعوى خلع حملت رقم 781 لسنة 2022 ، حيث أصابني ضرر نفسي ومعنوي منه ولا أطيق المعيشة معه مرة ثانية. ولا تزال الدعوى قائمة داخل أروقة المحاكم لم يتم الفصل بها.