إطلاق مبادرة صوتك حقك لحث ذوى الإعاقة على المشاركة في انتخابات الرئاسة

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القاهرة - سامية سيد - أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مبادرته التوعوية " صوتك حقك" لحث الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

تأتي هذه المبادرة التوعوية في إطار التعاون ما بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات وتفعيلا أيضاً للتعاون القائم بين المجلس ووزارة الشباب والرياضة.

تقوم فلسفة المبادرة على إقامة عدد من الندوات التوعوية على مستوى جميع محافظات مصر من خلال التعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتستهدف توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم وذويهم على آليات ممارسة حقوقهم السياسية، وتعريفهم بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتوعيتهم بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة وكافة الاستحقاقات الانتخابية والسياسية التي نص عليها الدستور والقانون .

من جانبها أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن انطلاق مبادرة " صوتك حقك" اليوم ضمن الأدوار الرئيسية الخاصة بالتوعية والتي يقوم بها المجلس ويشارك فيها مع عدد من الهيئات والوزارات لحث الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة أدوارهم التي كفلها لهم القانون بكل ايجابية

وأشارت أن الهدف من اسم المبادرة " صوتك حقك " ينعكس بشكل أساسي على قيمة صوت الشخص ذوي الإعاقة في حياته الأمر الذي سينعكس عليه ايجابيا في ممارسة حقوقه والمكتسبات التي يحصل عليها من وراء هذا الحق والذي تمثل في قوانين وتشريعات تعود بشكل أساسي على الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تجلى ذلك سابقا وقت مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ممثلين لهم في لجنة الخمسين لوضع الدستور وكانت من نتائج هذه المشاركة تضمين بعض المواد داخل الدستور المصري تضمن حقوقهم، هذا بخلاف مكتسات عديدة من وراء المشاركة السياسية الإيجابية ومنها ترشح وانتخاب عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات النواب والشيوخ، وبسبب كل هذه الإجراءات كان القانون رقم 10 لسنة 2018 وغيرها من القوانين التي تضمن وتكفل حقوق ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

يذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بصدد تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمجلس لمتابعة الانتخابات الرئاسية وخصصت عدة وسائل لتواصل الأشخاص ذوي الإعاقة مع المجلس منها الرقم المختصر 16736 للرد على أي استفسارات تتعلق بالمشاركة في العملية الانتخابية، وكذلك الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك https://www.facebook.com/NCPDEGYPT/ كذلك سيتم تخصيص خدمة الفيديو كول عبر الواتس أب للتواصل مع الأشخاص من أصحاب الإعاقة السمعية وذلك عن طريق لغة الإشارة .