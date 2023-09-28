شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الهيئة الوطنية تحدد 15 رمزا انتخابيا لمرشحى الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قرار بتحديد عدد الرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تضمنت 15 رمزا انتخابيا. ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 19 لسنة 2023 والذى تضمن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختیار رمز انتخابی من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا بالجدول المرفق ، وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح . وفي حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة تقوم الهيئة بتعيين رمزا انتخابيًا له من بين الرموز المتاحة. وتضمن جدول الرموز الانتخابية رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.. وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار. البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات المركزى يوقعان اتفاقية لمبادلة العملة

وقع البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم - الخميس- اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

وقع الاتفاقية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحضور سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزى.

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين".

الرئيس السيسى يوجه بعلاج بطل مصر والعالم فى كمال الأجسام بعد إصابته بفشل كلوى

في لفتة إنسانية واستجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه الرئيس بعلاج أشرف أحمد ذكى الشهير بـ "أشرف فولة" بطل مصر والعالم فى كمال الأجسام، والذى يعانى من فشل كلوى، ويحتاج إلى تدخل علاجى سريع، حيث تمت إزالة الكليتين نظراً لوجود العديد من الترسبات والسموم عليهما.

وأكد الرئيس السيسى على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاج البطل المصرى، وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة له، وعلى الفور تم التنسيق بين وزارتى الدفاع والصحة لتقييم حالة البطل، وإجراء عملية جراحية لزراعة الكلى بأحد مستشفيات القوات المسلحة، ووضع الخطة العلاجية المناسبة له على نفقة الدولة.

وتأتى استجابة الرئيس السيسي لحالة البطل المصرى أشرف فولة فى إطار دعم الرئيس لتوفير الرعاية للأبطال والموهوبين الرياضيين من أبناء الشعب المصرى وتوفير الدعم الكامل لهم.

عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بـ6 أكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 417 لسنة 2023 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2023.

الحكومة تنفى تأجيل بدء الدراسة للعام الجديد حتى 7 أكتوبر المقبل

كشف المركز الإعلامى إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشوراً يزعم تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى 7 أكتوبر المقبل، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التعليم، أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى 7 أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادرة عن الوزارة على الإطلاق، مُشددةً على أنه سيتم بدء الدراسة بكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد 2023/2024 دون أي تأجيل، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 بكافة المدارس، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وزير التعليم: تقسيم المصروفات الدراسية على 3 أقساط خلال العام الدراسى

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك مدارس توجه الطلاب لشراء الزى المدرسى من أماكن بعينها بشكل يمثل احتكار وتم تحديد مواصفات للزى المدرسى حتى لا يتغير بشكل سنوى، مشددا على أن ما يهم الوزارة هو حماية الطلاب مع التزام التلميذ بمواصفات الزى.

ولفت إلى أن المادة المتعلقة بالزي المدرسي متواجدة بالقرار الوزاري 194، موضحا أن هناك مدارس تغير الزي المدرسي كل عام لذا الوزارة حرصت علي وضع مادة بالقرار الوزارى لالزام المدارس بمواصفات الزي المدرسي ، مؤكدا أن هناك مواصفات للزي المدرسي وليس هناك زي موحد .

وعن مصروفات المدارس قال الوزير إنه تم الإعلان عن أنه سيتم تقسيط المصروفات الدراسية 3 أقساط بالمدارس الرسمية وقسطين أو ثلاثة بالمدارس الخاصة والدولية.

رصد تلوث جرثومى فى مياه البحر والمياه الجوفية بمدينة درنة بسبب تحلل الجثث

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية رصد "تلوث جرثومى" فى جميع مصادر المياه الجوفية بمدينة درنة جراء اختلاطها بمياه الصرف الصحى وتحلل الجثث عقب الفيضانات التى ضربت المدينة ومدن أخرى شرق البلاد، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

جاء ذلك فى بيان للإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئى بوزارة الحكم المحلى فى حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وذكرت الإدارة أن فرقها "تواصل معاينة مصادر المياه بالمدن المنكوبة عبر إجراء تحاليل شاملة لمصادر المياه بما فى ذلك إجراء تحاليل للمياه بالأنبوب الخاص بسحب مياه البحر فى درنة لمحطة تحلية مياه البحر الواصلة إلى منطقة حوض ميناء درنة البحرى".

وفاة الفنانة نجاح سلام صاحبة أغنية "يا أغلى اسم فى الوجود يا مصر" توفيت اليوم الفنانة الكبيرة نجاح سلام، صاحبة أغنية يا أغلي اسم في الوجود يا مصر، عن عمر 92 عاما، وذلك حسب ما أعلنت ابنتها عبر حسابها على "فيسبوك". حيث كتبت ابنتها سمر سلمان العطيفي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قائلة:" وانتهي المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله". حازم عمر يتقدم باستقالته من مجلس الشيوخ استعدادا للترشح لانتخابات الرئاسة

تقدم حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، باستقالته من مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، الذي كان يشغل بداخله منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وذلك في إطار الاستعداد لتقديم ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 وفقاً لجدول زمني أعلنته الهيئة في مؤتمر صحفي عالمي، وحددت فيه تاريخ 16 يناير للإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

يذكر أن الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري كانت قد قررت في يوليو الماضي الدفع بالمهندس حازم عمر في سباق انتخابات الرئاسة 2024، بعد مشهد جسد أعلى درجات الديمقراطية عندما أجرت الأمانة العامة للحزب اقتراع سري، حسمت من خلاله طبقاً لأغلبية الأصوات قرار الدفع بمرشح رئاسي في انتخابات الرئاسة 2024 .

الكهرباء: بدء العام الدراسى أهم أسباب وقف جدول تخفيف الأحمال

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن من أهم أسباب وقف جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي لمدة ساعة واحدة يومياً لخفض الضغط على شبكة الغاز نتيجة نقص الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء، هو بدء العام الدراسي الجديد السبت المقبل.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قرار وقت تخفيف الأحمال غدا الجمعة ياتى فى إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ، موضحاً أن الحكومة حريصة على تأمين التغذية الكهربائية للمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.

وقال المصدر، إنه من المتوقع أن تتراجع القدرات التى يلجأ مركز التحكم القومى لفصلها عن المشتركين لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء نتيجة نقص الوقود، إلى 800 ميجا وات اليوم الخميس تمهيدا لوقف جدول تخفيف الاحمال غدا.

مصدر بالكهرباء: نتوقع تراجع تخفيف الأحمال اليوم إلى 800 ميجا وات

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع أن تتراجع القدرات التى يلجأ مركز التحكم القومى لفصلها عن المشتركين لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء نتيجة نقص الوقود، إلى 800 ميجا وات اليوم، الخميس، تمهيدا لوقف جدول تخفيف الاحمال غدا.

أوضح المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن يكون غد آخر يوم فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء نتيجة نقص الوقود المستخدم في توليد الطاقة، كاشفا أن هناك انخفاض متوقع فى معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة لانخفاض درجات الحرارة.

وقال المصدر إن هناك تحسن فى إمدادات الوقود منذ بداية الأسبوع الجارى، موضحا أن قرار وقف تخفيف الأحمال نتيجة لانخفاض درجات الحرارة و بالتالى تراجع معدلات الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 كمثيلتها العام الماضى دون تغيير

هنأ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، كما هنأ الطلاب وأسرة التربية والتعليم بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بملف تطوير التعليم لانه مستقبل البلد.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، أن هناك 25 مليون طالب ولابد من الاستثمار فيهم، كما طمأن الوزير طلاب الثانوية العامة قائلا: امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون مثل العام الماضى حتى يستعد الطلاب، موضحا أن الوزارة اتخذت الإجراءات الكفيلة لتحقيق العدالة خاصة ما يتعلق بالتحويلات بين المدارس كما أن الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، موضحا أن تطوير الثانوية العامة سيكون من خلال حوار وطنى مجتمعى ومؤتمر قومى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ولن نفاجئ الطلاب بأى جديد.

التضامن: زيادة أعداد المستفيدين من "تكافل وكرامة" لــ 5.2 مليون أسرة

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال الورشة الوطنية لإعداد تقرير تحليلي عن مشهد الحماية الاجتماعية ووضع رؤية مستقبلية لآفاقها في مصر، ورسم سيناريوهات مختلفة للسياسات الاجتماعية تؤثر إيجاباً على موازين العدالة الاجتماعية.

وقد نظمت الوزارة هذه الورشة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" بحضور ماركو شايفر، رئيس فريق الحماية الاجتماعية بالإسكوا، و صبا المبسلط المديرة الإقليمية لمؤسسة فورد، وممثلي معهد السياسات والبحوث الاقتصادية "EPRI"، بالإضافة إلى ممثلي برامج الحماية الاجتماعية بوزارات التموين، والصحة، والزراعة، والإسكان، والمالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من خبراء الحماية الاجتماعية في مصر.

مكاتب الشهر العقارى تعمل بالعطلات الرسمية لتوثيق تأييدات مرشحى الرئاسة

تعمل مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والبالغ عددها 217 مكتب والمخصصة لتوثيق توكيلات المواطنين المؤيدين للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، اليوم الخميس التى يتزامن فيه إجازة المولد النبوى الشريف، كما تعمل المكاتب غدا الجمعة، وذلك للتيسير على المواطنين في توثيق تأييدات مرشحي الرئاسة 2024.

ونظم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 7 لسنة 2023 القواعد والإجراءات الخاصة بتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث نص على أنه لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض، ويتم إثبات توقيعه بمعرفة المختص بذلك.

المستشار سامح الخِشِن متحدثا رسمياً لرئاسة مجلس الوزراء

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تعيين المستشار سامح الخِشِن، متحدثا رسمياً لرئاسة مجلس الوزراء، خلفاً للسفير نادر سعد، الذى صدر قرار جمهورى بتعيينه سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى حكومة جمهورية بلغاريا، وغير مقيم لدى حكومة شمال مقدونيا.

والمستشار سامح الخشن حاصل على ماجستير العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتحق بالسلك الدبلوماسى عام ٢٠٠٤.

كما سبق له العمل فى سفارة مصر فى أفريقيا الوسطى، ووفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، ووفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، وبعثة رعاية المصالح المصرية فى طهران.