شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 10 أدوات وطنية فى مشهد أكتوبر 1973 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، الجمعة، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الرموز المتاحة للمرشحين خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى جانب الملف الخاص بالاحتفال باليوبيل الذهبى للحرب المجيدة، وسرد 10 أدوات وطنية في مشهد أكتوبر 1973.

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..

الاحتفال باليوبيل الذهبى للحرب المجيدة

10 أدوات وطنية في مشهد أكتوبر 1973

15 رمزا انتخابيا للمرشحين فى انتخابات الرئاسة

"الوطنية للانتخابات" تستقبل أوراق المرشحين اعتبارا من الخميس المقبل بمقرها.. و217 مكتب شهر عقارى تعمل اليوم لتوثيق توكيلات المواطنين

الحكومة تنفى تأجيل بدء الدراسة للعام الجديد حتى 7 أكتوبر

البنك المركزى ومصرف الإمارات يوقعان اتفاقية لمبادلة العملة

في ذكرى رحيل قائد ثورة يوليو المصريون يقرأون الفاتحة بالدموع أمام ضريح جمال عبد الناصر

الأسطورة محمد صلاح يسير ملكا في ليفربول

تحول كبير في مسيرة النجم المصرى بعد رفض ملايين الدورى السعودى

الجماهير تطالب بتمثال "مو"



