شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون بألمانيا يوثقون طلبات ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي ... صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا وعضو حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" أن أعضاء الحملة قاموا بتوثيق طلبات ترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن طلبات الترشح لم تقتصر على أعضاء حملة مواطن لدعم مصر، ولكن هناك العديد من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا حرصوا على توثيق توكيلات للرئيس السيسي، وذلك إيمانا من أبناء مصر في ألمانيا أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأقدر على قيادة مصر في هذه الفترة الحساسة على مستوى المنطقة والعالم.