شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية توافق على قرار مصر بتطبيق الضمانات بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اليوم الخميس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبأغلبية ساحقة القرار الذي طرحته مصر من أجل تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وقد حصل القرار على تأييد 115 صوتاً في مقابل امتناع 8 أصوات ودون تصويت أي دولة ضد القرار خلال جلسة التصويت التي جرت ضمن أعمال الدورة 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

هذا، وقد صرح السفير محمد الملا، سفير مصر في فيينا ومندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن اعتماد هذا القرار وبأغلبية ساحقة يؤكد على الثقل الذي تتمتع به مصر داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى عدالة القضية التي تنادي بها ووجود دعم كبير من غالبية المجتمع الدولي لتحقيق أهداف ومقاصد القرار أملاً في صياغة واقع جديد في الشرق الأوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

أضاف السفير الملا أن هذا القرار والذي تتقدم به مصر سنوياً للمؤتمر العام للوكالة دائما ما يحظى بتأييد واسع من جانب الدول التي تسعى إلى الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والانتصار لهذه القضية المحورية، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل كسر حالة الجمود التي تعتري تنفيذ هذا القرار وتهيئة المجال للدخول في حوار مباشر وجاد لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي، أسوة بكافة دول المنطقة. وأكد في ختام تصريحاته أن انعقاد الدورة الرابعة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل المقرر عقدها في نوفمبر 2023 يمثل فرصة متاحة أمام إسرائيل للدخول في حوار جاد لتحقيق هذا الهدف.

السفير محمد الملا خلال إلقاء كلمته





السفير محمد الملا خلال إلقاء كلمته