حدث في 8 ساعات| السيسي يصدر قرار بالعفو عن بعض المحبوسين.. والخِشِن متحدثاً لمجلس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، إصدار الرئيس السيسي قرار جمهور بالعفو عن بعض المحبوسين بمناسبة 6 أكتوبر، والمستشار سامح الخِشِن متحدثا رسميا لمجلس الوزراء.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحبوسين بمناسبة 6 أكتوبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد 6 أكتوبر.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أبرزها إنشاء 17 جامعة تكنولوجية.. تفاصيل توجيهات السيسي لـ"الأعلى للجامعات"

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

المستشار سامح الخِشِن متحدثا رسميا لمجلس الوزراء

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تعيين المستشار سامح الخِشِن، متحدثا رسميا لرئاسة مجلس الوزراء، خلفا للسفير نادر سعد، الذي صدر قرار جمهوري بتعيينه سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى حكومة جمهورية بلغاريا، وغير مقيم لدى حكومة شمال مقدونيا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وزير الصحة: تنفيذ استثمارات ضخمة في الصحة والتعليم بتوجيهات الرئيس

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، فعاليات افتتاح النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لطب الأسنان والذي تنظمه كلية طب الأسنان بجامعة الجلالة الأهلية، الذي يعقد في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وزير الري: تحديد كميات مياه الصرف الزراعي التي يُمكن إعادة استخدامها

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع أعضاء لجنة تفعيل منظومة شبكة الرصد البيئي لمتابعة أعمال اللجنة وما انتهت إليه من أعمال اللجنة من مخرجات.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الصحة: إعدام 17 ألف كجم من حلوى المولد النبوي غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 17 ألفا و242 كيلوجرامًا من أصناف متنوعة لحلوى المولد النبوي الشريف، و604 لترات سكر جلوكوز، وألوان صناعية، لتغير خواصها الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس التشادي يستقبل رئيس المقاولون العرب ويشيد بأعمال الشركة

استقبل الرئيس التشادي، الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو، المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب ووفد الشركة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

حبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه.. "الكهرباء" تُحذر من التلاعب بالعدادات

حذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» المشتركين من طرق التلاعب في العدادات الميكانيكية ومسبقة الدفع والتعامل معها بشكل مباشر، مشيرة إلى أن هناك عقوبة ينالها كل من يعبث في صيانة عداد الكهرباء أو التلاعب به.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مرتبات تصل لـ7 آلاف جنيه.. 5702 فرصة عمل متاحة في 11 محافظة

أعلنت وزارة العمل، تلقيها طلبات من 34 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5702 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"نائبة وزير السياحة": فرص متعددة للاستثمار بالمجال الفندقي

شاركت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، نيابة عن الوزير أحمد عيسي، في فعاليات قمة مستقبل الضيافة "Future Hospitality Summit (FHS) " التي أُقيمت بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

السيسي يوجه بعلاج بطل كمال الأجسام أشرف فولة على نفقة الدولة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج المواطن أشرف أحمد ذكي الشهير بـ"أشرف فولة" بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، والذي يعاني من فشل كلوي، ويحتاج إلى تدخل علاجي سريع حيث تم إزالة الكليتين نظرا لوجود العديد من الترسبات والسموم عليهما.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

نائب محافظ الجيزة يتفقد استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، للمراكز والمدن، الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدرسة الدكتور إبراهيم مدكور الثانوية، ومدرسة الشهيد عبد الرحمن محفوظ الإعدادية بنات، ومدرسة النصر، ومدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بمدينة أبو النمرس.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا