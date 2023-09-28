أكثر إشراقا من البدر .. القمر العملاق يُزين سماء الوطن العربي في هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تترقب مصر والوطن العربي ظاهر فلكية بعد مغيب شمس الخميس وتمتد حتي الجمعة، تحدث للمرة الرابعة والأخيرة خلال العام الجاري، وهي (القمر العملاق).

ويمكن مشاهدة ظاهرة القمر العملاق، عندما يكون القمر عند أقرب نقطة من الأرض التي يدور حولها، إذ يظهر خلال هذه المدة بشكل أكبر وأكثر سطوعُا مقارنة بالأوقات الأخري، وتتزامن هذه الظاهرة حسب "المزارعون" مع الاعتدال الخريفي لهذا الفصل، لذا فأطلق عليه (قمر البذرة أو الحصاد).

وتأتي ظاهرة القمر العملاق معظم السنوات في شهر سبتمبر، لكنه يظهر في أكتوبر مرة كل ثلاث سنوات، وتكرر خلال هذا العام ثلاث مرات واليوم الرابعة كما يلي: الأولى في يوليو، والثانية أغسطس، والثالثة أغسطس، والرابعة سبتمبر.

وسيزين البدر العملاق سماء الأرض يوم الجمعة 29 سبتمبر، حيث سيبدو القمر المكتمل أقرب وأكثر إشراقا من البدر المعتاد.

وسيكون أفضل وقت لرؤية "قمر الحصاد العملاق" عند طلوع القمر. ويمكن أن تظهر أقمار الحصاد باللون الأصفر الغامق، أو البرتقالي، أو الأحمر، خاصة عندما تصعد لأول مرة من الأفق.

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