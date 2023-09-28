برلمانية: تزكية ودعم الرئيس في الانتخابات المقبلة ضرورة وطنية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وقعت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على نموذج تزكية ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل.

وقالت النائبة أمل سلامة، إن تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شرف عظيم لكل مواطن مصري، سواء من خلال مجلس النواب، أو من مكاتب الشهر العقاري، فترشح الرئيس السيسي للانتخابات المقبلة، ضرورة وطنية، فهو القيادة السياسية الوحيدة القادرة على قيادة المرحلة المقبلة، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، في الجمهورية الجديدة.

وأضافت: "لقد آن الأوان لرد الجميل.. وعلى الشعب المصري بجميع فئاته وطوائفه أن يلتف خلف القيادة السياسية"، فالرئيس عبدالفتاح السيسي قدم تضحيات كثيرة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، واستعادة هيبة مؤسسات الدولة، وأعاد لمصر مكانتها اقليميا ودوليا، حافظ على الأمن القومى المصري".

وأوضحت البرلمانية: أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ انتخابه في عام 2014، عمل في مسارات متوازية، حيث قام بمحاربة الإرهاب، وفي نفس الوقت نفذ عشرات الآلاف من المشروعات القومية والتنموية الكبرى، فضلا عن مبادرات بناء الإنسان وفي مقدمتها مبادرة "حياة الكريمة"، التي تعد المبادرة الإنسانية الأكبر في العالم وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة 60 مليون مواطن يعيشون في القرى والعزب والنجوع، فضلا عن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة والتي ساهمت في القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي، وقوائم انتظار العمليات الجراحية، ومبادرات رعاية صحة الأم والجنين.

وطالبت "سلامة"، جموع الشعب المصري بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع، لكي تحظى الانتخابات بالمظهر الحضاري اللائق.