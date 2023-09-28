شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة للحصول على شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير من المواطنين يتعرضون لخطأ كبير نتيجة لعدم إرفاق الأوراق المطلوبة لحجز شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى، وبسبب ذلك يتم رفضهم.. ونوضح فى السطور التالية الأوراق المطلوبة التى يجب أن يتم إرفاقها عند التقدم لحجز وحدة سكنية وهى كالتالى..

- صورة الرقم القومى للزوج والزوجة

- صور شهادات ميلاد الأبناء

- ايصال مرافق.

- شهادة دحل

- صورة من عقد ايجار الوحدة

- قيد عائلى مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة

- برنت تأمينات ان وجد

- صورة من ايصال سداد مبلغ جدية الحجز

- صورة من ايصال سداد كراسة الشروط

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها اسم المدينة المراد الحجز به والمحافظة ونوع الوحدة

- الاقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل

وزاره الاسكان، مشروع الاسكان الاجتماعى، مشروع المليون وحدة، محدودى الدخل