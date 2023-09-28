شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بمسقط تعلن استقبال الراغبين في عمل توكيلات لمرشحى الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة المصرية لدى مسقط، اليوم، الخميس، فتح أبوابها لاستقبال أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان لعمل نماذج التوكيلات الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتي تتم بدون تحصيل أية رسوم، شريطة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر الساريين، أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة 10 صباحا.

وأكدت السفارة المصرية لدى سلطنة عمان ترحيبها باستقبال أبناء الجالية الراغبين في عمل نماذج التأييد بدون موعد مسبق خلال مواعيد العمل الرسمية باقي أيام الأسبوع.

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر، استقبال أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية عام 2024 وذلك بمقر الهيئة بـ110 شارع القصر العيني، يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير.

وجهزت الهيئة الوطنية للانتخابات، قاعة كبيرة بمقر الهيئة، لاستقبال المرشحين أو وكلاء عنهم وفقا للقانون، لتقديم أوراق ترشيحهم أمام اللجنة المقرر تشكيلها لفحص الأوراق المقدمة.

كما أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات، طباعة كافة النماذج والأوراق الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية، تمهيدا لفتح باب الترشح واستقبال المرشحين يوم الخميس المقبل.

الرموز الانتخابية

من جانب آخر أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قرار بعدد الرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والتي تضمنت 15 رمزا انتخابيا.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 19 لسنة 2023 والذى تضمن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابی من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا بالجدول المرفق، وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح .

وفي حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة تقوم الهيئة بتعيين رمزا انتخابيًا له من بين الرموز المتاحة.

وتضمن جدول الرموز الانتخابية رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.