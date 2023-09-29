شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الحضرية: نجحنا فى القضاء على المناطق غير الآمنة بتكلفة 40 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الدولة المصرية لم تكن تتعامل في الماضي مع ملف تطوير العشوائيات، ولكن القيادة السياسية الحالية اتخذت القرار الجريء لاقتحام ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة والقضاء عليها بالتطوير.

أضاف خالد صديق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى على التليفزيون المصري، أن الدولة المصرية لا تبني الحجر ولكن تبني شعب لاسيما وأن الدولة الناجحة لبنتها الإنسان وهو ما يجرى حاليا في الجمهورية الجديدة، متابعا: "أدعوا الجميع للاضطلاع على التجربة المصرية، ودول كثيرة من أفريقيا تريد الاضطلاع على التجربة المصرية في البناء".

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضرية: "قمنا بعمل خريطة قومية بكل المناطق غير الآمنة في كل بواقع 357 منطقة غير آمنة بها ملايين من المصريين، وكانوا يشعرون دائما بعدم الأمان على حياتهم وعلى صحتهم، وحاليا وصلنا إلى صفر مناطق غير آمنة في مصر بالمجهودات التي بذلناها في التطوير".

وأكمل: "صرفنا 40 مليار جنيه للقضاء على المناطق غير الآمنة، ونتجه حاليا إلى العمل في مشروعات بفاتورة تجاوزت تريليون و150 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحافظات".