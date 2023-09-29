إجراءات تسهل نقل ملكية السيارة ببوابة مرور مصر الإلكترونية.. أعرفها

أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:

القاهرة - سامية سيد - اشترطت إدارة المرور، علي اتباع السائقين لمجموعة من الشروط التى تتواجد عبر موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية لتسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع