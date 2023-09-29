شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية توجه بعثاتها الخارجية لإصدار توكيلات مرشحى الرئاسة فى الإجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الخارجية المصرية بعثاتها الدبلوماسية في شتى انحاء العالم لفتح ابوابها خلال الاجازات الرسمية وعطلات نهاية الاسبوع بدءا من اليوم 28 الجاري، وذلك بهدف الاستمرار في اصدار نماذج تأييد مرشحى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام 1 و2 و3 من ديسمبر القادم في الخارج، والتي تصدر بدون رسوم.

وأصدرت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بناء على التوجيه السابق، نشرات عبر صفحات التواصل الاجتماعي لإفادة السادة المواطنين بمزاولتها لأعمال اصدار وتوثيق نماذج تأييد مرشحي الانتخابات الرئاسية خلال اجازة المولد النبوي الشريف اليوم 28 الجاري، واجازات نهاية الاسبوع ومرورا بسائر العطلات الرسمية.